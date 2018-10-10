Google Maps "размоет" французские тюрьмы на картах

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сервис Google Maps "размоет" снимки исправительных учреждений на картах к декабрю в ответ на просьбу французского министра юстиции Николь Беллубэ, сообщает телеканал BFMTV.

Беллубэ попросила американскую компанию Google удалить из сервиса Google Maps изображения исправительных учреждений после того, как налетчик-рецидивист Редуан Фаид сбежал из тюрьмы на вертолете.

Как сообщается, в ответ компания обратилась к французскому министру напрямую, заявив в письме, что уже заканчивает работу над "размытием" снимков тюрем на сервисах Google Maps и Google Earth.

"В письме отмечается, что все учреждения будут "размыты" к декабрю", — заявил телеканалу представитель министерства юстиции Юсеф Бадр.

По данным телеканала, на данный момент на сервисах Google можно увидеть снимки 49 французских тюрем. Ранее сообщалось, что среди них находится и изображение тюрьмы, откуда сбежал Фаид.

Фаид 1 июля сбежал из тюрьмы в департаменте Сена и Марна под Парижем. Он покинул пенитенциарное заведение на вертолёте, который был зарегистрирован в Бельгии. Впоследствии вертолет обнаружили сгоревшим в другом парижском пригороде. Пять лет назад Фаид уже предпринимал удачную попытку побега из тюрьмы. Тогда он взорвал стену тюрьмы и взял в заложники нескольких сотрудников учреждения.