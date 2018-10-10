Минобрнауки рассмотрит идею об отмене виз с Германией для лиц моложе 25 лет

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования рассмотрит инициативу об отмене виз с Германией для россиян моложе 25 лет, сказал глава ведомства Михаил Котюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Ранее газета "Коммерсант" писала, что уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе предложил отменить для российских граждан моложе 25 лет визовый въезд в страны Евросоюза. По его словам, "безвизовый режим поможет преодолеть предрассудки о Европе и Германии и упростит школьные и студенческие обмены".

"Мы изучим это предложение, мы сегодня готовим двухстороннюю российско-германскую дорожную карту развития наших взаимоотношений в сфере науки и образования, и мы с коллегами находимся в постоянных консультациях. Этот вопрос мы также подробно изучим", — сказал Котюков, отвечая на вопрос, поддерживает ли Минобрнауки инициативу правительства ФРГ.