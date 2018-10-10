Прокуратура Украины заподозрила Поклонскую в военных преступлениях

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Украинская прокуратура заподозрила депутата Госдумы РФ Наталию Поклонскую в совершении военных преступлений в то время, когда она занимала пост прокурора Крыма, сообщил в среду генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Ранее Луценко заявлял, что в Киеве крымских судей, прокуроров, депутатов и представителей властей подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность" и "госизмена". Адвокаты Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и председателя парламента республики Владимира Константинова подали в ЕСПЧ жалобы на нарушение права на справедливое судебное разбирательство.

"Сегодня статус подозреваемой… получила Наталия Поклонская, которой утром составлено и подписано уведомление о подозрении", — сказал Луценко во время круглого стола, трансляцию вели украинские телеканалы.

По его словам, украинские правоохранители подозревают, что Поклонская, находясь на должности прокурора Крыма, якобы "совершила нарушение законов и обычаев войны". В частности, по словам генпрокурора, речь идет о запрете деятельности меджлиса в Крыму как экстремистской организации; утверждении обвинения в уголовном деле относительно Ахтема Чийгоза и еще пятерых крымских татар по подозрению в организации массовых беспорядков.

"Речь идет не только о статье "Госизмена", которая была объявлена ранее, но и о статье 438 части первой "нарушение законов и обычае войны" (Уголовного кодекса Украины – ред.), это военные преступления", — сказал Луценко.

При этом, по его словам, прокуратура также изучает участие Поклонской в уголовном преследовании осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова. "Он (эпизод – ред.) также будет готов в ближайшее время", — сказал Луценко.

Ранее Верховный суд Крыма признал Меджлис крымско-татарского народа, который отождествлял себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Крымские власти неоднократно заявляли, что лидеры меджлиса причастны к организации продовольственной и энергетической блокады полуострова.

Ахтем Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией) и получил 8 лет колонии общего режима. Позднее был помилован.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. В середине мая Сенцов объявил голодовку, после чего постоянно находится под наблюдением медработников.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

* Экстремистское движение, запрещенное в России.