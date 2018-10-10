Депутат ГД направил Гончаренко презервативы после перфоманса с перчатками

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил члену украинской делегации в ПАСЕ Алексею Гончаренко, который ранее появился на полях ассамблеи в резиновых перчатках, пачку контрацептивов, чтобы поддержать его "тягу к собственной безопасности".

Ранее представители украинской делегации на полях сессии ПАСЕ отказались общаться со съемочной группой программы "60 минут" телеканала "Россия-1", выкрикивая при этом националистские лозунги — депутат Алексей Гончаренко демонстративно надел резиновые перчатки и в испуге отпрянул, когда ведущая Ольга Скабеева попыталась к нему прикоснуться, а глава делегации из Киева Владимир Арьев закрыл перед ее носом дверь, заявив, что вход в комнату запрещен тем, кто поддерживает "оккупацию Крыма".

"В СМИ появилась информация о вашем "перфомансе" в ПАСЕ, когда вы на заседании выступали в резиновых перчатках. Учитывая вашу тягу к собственной безопасности, направляю вам пачку контрацептивов в количестве трех штук. Принимая во внимание ваше интеллектуальное развитие и внешность, убежден, что этого количества вам хватит на всю оставшуюся жизнь", — говорится в письме депутата ГД, текст которого опубликован в социальных сетях парламентария.

Власов подтвердил РИА Новости, что, действительно, направил соответствующее письмо и посылку украинскому политику. "Мы направили сегодня утром… Раз он так боится отравления, пусть себе на руки наденет перчатки, на голову наденет себе контрацептивы и будет ходить по ПАСЕ, привлекать внимание к себе", — пояснил Власов агентству.

Представители России с 2014 года были лишены ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности ПАСЕ и участвовать в уставных органах ассамблеи) из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы. В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.