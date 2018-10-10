В ООН назвали число погибших от стихийных бедствий за 20 лет

ЖЕНЕВА, 10 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Стихийные бедствия, которые произошли в мире за последние 20 лет, привели к гибели 1,3 миллиона человек и нанесли материальный ущерб в размере свыше 2,9 триллиона долларов, говорится в докладе Управления ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий (ЮНИСДР), опубликованном в среду.

Согласно данным Управления, за период с 1998 по 2017 годы финансовые потери мировых рынков из-за стихийных бедствий выросли на 251%. Страны, которые пострадали от катаклизмов, лишились двух триллионов 908 миллиардов долларов, 77% из которых приходятся на события, связанные с погодой.

Больше всего из-за природных катастроф потеряли США (944,8 миллиарда), Китай (492,2 миллиарда), Япония (376,3 миллиарда) и Индия (79,5 миллиардов). В европейских странах наводнения, шторма и землетрясения дороже всего обошлись Франции (48,3 миллиарда), Германии (57,9 миллиарда) и Италии (56,6 миллиарда).

Всего за 20 лет в мире произошло 7255 крупных стихийных бедствий, подавляющее большинство из которых связано с погодой. Чаще всего это были наводнения и шторма. За указанный период вследствие катаклизмов 1,3 миллиона человек погибли, свыше половины из них — из-за землетрясений. Еще 4,4 миллиарда человек так или иначе пострадали – были ранены, лишились дома, оказались вынужденными переселенцами или нуждались в помощи.

"Смерть и страдание, которые принесли землетрясение и цунами, произошедшие в Индонезии в этом месяце, поднимают тему необходимости информирования общественности и внедрения высоких стандартов при строительстве в сейсмически опасных зонах", — заявила спецпредставитель генсека ООН по сокращению рисков от катастроф Мами Мизутори.

По ее словам, выводы доклада явно демонстрируют, что экономические потери, которые приносит экстремальная погода, являются основным тормозом для искоренения нищеты в мире. Из-за изменения климата неблагоприятные погодные условия и экстремальные климатические события будут происходить все чаще и мешать устойчивому развитию мира. Для улучшения ситуации государствам предлагается инвестировать в мероприятия по снижению рисков от природных катастроф.