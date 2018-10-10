МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Нидерландская служба государственного надзора за горнодобывающей промышленностью объявила о начале расследования в связи с утечкой конденсата природного газа в канал в провинции Гронинген на северо-западе королевства, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Согласно ее данным, местный муниципалитет считает ответственной за происшествие голландскую газовую компанию NAM.

"Мы считаем, что вина лежит на NAM, поскольку они не заметили ее (утечку), и если вы имеете дело с такими опасными веществами, нужно быть очень осторожным", — цитирует корпорация представителя местных властей Ейзебранта Рейзебола.

Компания принесла извинения в связи с инцидентом и объявила, что намерена компенсировать причинный ущерб, дополняется в сообщении.

Утечку конденсата природного газа обнаружили в воскресенье, по данным властей, конденсат попадал в канал уже несколько дней. Вещество токсично для человека и животных. Экстренные службы выкачали загрязненную воду, однако пока неизвестно, сколько субстанции попало в канал.