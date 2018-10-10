МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Нидерландская служба государственного надзора за горнодобывающей промышленностью объявила о начале расследования в связи с утечкой конденсата природного газа в канал в провинции Гронинген на северо-западе королевства, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
"Мы считаем, что вина лежит на NAM, поскольку они не заметили ее (утечку), и если вы имеете дело с такими опасными веществами, нужно быть очень осторожным", — цитирует корпорация представителя местных властей Ейзебранта Рейзебола.
Компания принесла извинения в связи с инцидентом и объявила, что намерена компенсировать причинный ущерб, дополняется в сообщении.
Утечку конденсата природного газа обнаружили в воскресенье, по данным властей, конденсат попадал в канал уже несколько дней. Вещество токсично для человека и животных. Экстренные службы выкачали загрязненную воду, однако пока неизвестно, сколько субстанции попало в канал.