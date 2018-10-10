ГААГА (Нидерланды), 9 окт — РИА Новости. Заявления о том, что РФ якобы имеет мотивы и возможности для применения вещества "Новичок" в британском Солсбери, голословны, нет сомнений в том, что работы с "Новичками" велись и ведутся в Великобритании, заявил замминистра промышленности и торговли РФ, глава российской делегации Георгий Каламанов, выступая в среду в ходе 89-й сессии Исполсовета ОЗХО в Гааге.

"Голословно заявляется, что якобы Россия имеет мотивы и возможности для применения так называемого "Новичка" в Солсбери. Вместе с тем ни лаборатория ОЗХО, ни назначенная Техсекретариатом лаборатория для проведения оценки, ни лаборатория в Портон-Дауне просто не в состоянии определить страну происхождения отравляющих веществ из Солсбери и Эймсбери", — заявил Каламанов.

"В очередной раз ответственно заявляем — в нашей стране вещество под принятым на Западе названием "Новичок" никогда не производилось и не накапливалось. Вместе с тем в высокотехнологичных химических лабораториях западных стран после вступления Конвенции в силу и принятия на себя обязательств проводились исследования структуры не менее сотни соединений, в той или иной степени имеющих отношение к так называемым "Новичкам"", — сказал замминистра.

По его словам, "только в США выдано более 140 патентов, связанных с защитой от воздействия и даже боевым применением отравляющих веществ этого типа".

"И нет никакого сомнения в том, что в Великобритании работы с "Новичками" велись и ведутся в лаборатории Министерства обороны в Портон-Дауне, находящейся в непосредственной близости от Солсбери и Эймсбери. Не в этом ли кроется первопричина отказа Лондона действовать в соответствии с положениями Статьи IX КЗХО для прояснения этой эфемерной истории", — подчеркнул Каламанов.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, называемым на Западе "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.