ПРАГА, 10 окт – РИА Новости. Обвиняемые властями Великобритании в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юрии россияне Александр Петров и Руслан Боширов в октябре 2014 года тайно посетили Чехию, куда в это же время должен был прибыть и сам Скрипаль для встреч с представителями чешских спецслужб, сообщает в среду пражский Радиожурнал со ссылкой на свои источники в спецслужбах. Запрошенные в этой связи Служба безопасности и Нацуправление по борьбе с оргпреступностью информацию не подтверждают.
В нем утверждается, что "это выглядит так, что россияне имели специальную группу и следили за Скрипалем задолго до попытки его убийства".
Как говорится в сообщении, один из подозреваемых, Александр Петров, с 13 по 16 октября 2014 года проживал в гостинице в городе Острава (на северо-востоке Чехии – ред.), а потом перебрался в Прагу. По данным Радиожурнала, другой россиянин, выступающий под именем Руслан Боширов, посетил Прагу 11 октября 2014 года.
"Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) информации подобного типа принципиально не комментирует", — заявил представитель СБИ Ладислав Штиха.
"Наше ведомство не будет предоставлять никакие информации", — ответил на запрос Радиожурнала представитель НУБОП Ярослав Ибегей.
Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипаля и его дочери и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй, не приводя доказательств, утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. По данным газеты Telegraph, британские следователи установили личность третьего подозреваемого, якобы причастного к отравлению Скрипалей.
Ранее Bellingcat опубликовал материал, который содержит "информацию о том, что согласно "базе данных ФМС", Петров и Боширов были агентами ГРУ". Заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что "в УФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо ещё". Он добавил, что из базы данных миграционной службы невозможно понять, работает ли человек в ГРУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также с критикой встретила материал проекта.
В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.