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СМИ узнали о возможной слежке Боширова и Петрова за Скрипалем в Чехии‍

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1865)
(обновлено: 13:31 10.10.2018)
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© Фото : Metroplitan PoliceПерейти в фотобанкАлександр Петров и Руслан Боширов на стоп-кадре записи камеры видеонаблюдения. Архивное фотоАлександр Петров и Руслан Боширов на стоп-кадре записи камеры видеонаблюдения. Архивное фото
© Фото : Metroplitan Police
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ПРАГА, 10 окт – РИА Новости. Обвиняемые властями Великобритании в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юрии россияне Александр Петров и Руслан Боширов в октябре 2014 года тайно посетили Чехию, куда в это же время должен был прибыть и сам Скрипаль для встреч с представителями чешских спецслужб, сообщает в среду пражский Радиожурнал со ссылкой на свои источники в спецслужбах. Запрошенные в этой связи Служба безопасности и Нацуправление по борьбе с оргпреступностью информацию не подтверждают.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© Фотохост-агентство
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В Кремле не намерены объясняться из-за публикаций в СМИ по "делу Скрипаля"
"Двое россиян, обвиняемых британской юстицией в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, в октябре 2014 года, как выяснил Радиожурнал, тайно посетили Чехию. В это же время здесь должен был находиться и сам Скрипаль, встречавшийся, согласно источникам в спецслужбах, с чешскими офицерами, которым помогал с обнаружением возможных российских шпионов. Источники, от которых Радиожурнал получил эти сведения, убеждены в том, что данная пара россиян уже тогда следила за Скрипалем", — говорится в сообщении.

В нем утверждается, что "это выглядит так, что россияне имели специальную группу и следили за Скрипалем задолго до попытки его убийства".

Как говорится в сообщении, один из подозреваемых, Александр Петров, с 13 по 16 октября 2014 года проживал в гостинице в городе Острава (на северо-востоке Чехии – ред.), а потом перебрался в Прагу. По данным Радиожурнала, другой россиянин, выступающий под именем Руслан Боширов, посетил Прагу 11 октября 2014 года.

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Племянница Скрипаля хочет пригласить Петрова и Боширова на встречу
По утверждению издания, пребыванием обоих россиян в Чехии позднее занимались как здешние спецслужбы, так и Национальное управление по борьбе с организованной преступностью (НУБОП). "Однако в связи с тем, что по данному делу по всей Европе проходит расследование, никто (в Чехии) не стал эту информацию комментировать", — сообщил Радиожурнал.

"Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) информации подобного типа принципиально не комментирует", — заявил представитель СБИ Ладислав Штиха.

"Наше ведомство не будет предоставлять никакие информации", — ответил на запрос Радиожурнала представитель НУБОП Ярослав Ибегей.

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© Фото : Metropolitan Police
Приключения в Англии: что стоит знать о "подозреваемых" в деле Скрипаля
"Вопросы пересечения границы Чехии гражданами иных государств относятся к компетенции соответствующих чешских органов, рекомендуем им адресовать Ваши вопросы", — таким был ответ посольства РФ в Праге на запрос Радиожурнала о пребывании двух вышеуказанных россиян в Чехии.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипаля и его дочери и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй, не приводя доказательств, утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. По данным газеты Telegraph, британские следователи установили личность третьего подозреваемого, якобы причастного к отравлению Скрипалей.

Полицейский у здания Баптистской церкви в британском Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления. 4 июля 2018
© REUTERS / Henry Nicholls
Мнение: отравления в Британии неспроста происходят рядом с химлабораторией
В интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. По словам Боширова, Солсбери является туристическим городом со знаменитым собором, а 4 марта в Солсбери они осматривали местные достопримечательности. На вопрос главного редактора телеканала и агентства Маргариты Симоньян, какое дело они хотели там завершить, Петров и Боширов ответили, что хотели посмотреть достопримечательности: Солсберийский собор и Олд Сарум.

Ранее Bellingcat опубликовал материал, который содержит "информацию о том, что согласно "базе данных ФМС", Петров и Боширов были агентами ГРУ". Заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что "в УФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо ещё". Он добавил, что из базы данных миграционной службы невозможно понять, работает ли человек в ГРУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также с критикой встретила материал проекта.

Василий Небензя. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Небензя назвал обвинения по делу Скрипалей "дешевой пьесой"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.

Самые страшные отравляющие вещества
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Самые страшные отравляющие вещества
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Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
lyuda.terenteva.55
И с 2014 года всё тайно следили - следили, следили - следили... Что ж в Чехии не отравили?
13:02
10.10.2018
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