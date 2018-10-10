Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Кабинет министров Украины принял в среду решение о выделении 100 миллионов гривен (около 4 миллионов долларов) на ликвидацию последствий пожара на арсенале в Черниговской области.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. Число хранящихся на складе боеприпасов не называется. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"Предлагается принять распоряжение кабинета министров… и 100 миллионов гривен (4 миллиона долларов) мы выделяем из резервного фонда на (Черниговскую – ред.) область", — сказал премьер Украины Владимир Гройсман на заседании, которое транслировали украинские телеканалы.

При этом он поручил Минфину и Минэкономики координироваться с местными властями, чтобы избежать бюрократической волокиты.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.