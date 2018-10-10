Территорию арсенала под Черниговом планируют очистить к декабрю

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины планирует до 15 декабря очистить 79 тысяч гектаров от взрывоопасных предметов после пожара на одном из крупнейших украинских складов с боеприпасами в Черниговской области, сообщил в среду глава ведомства Николай Чечеткин.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"С целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации разработан план очищения 16-километровой зоны от взрывоопасных предметов. В соответствии с планом, очищение 79 тысяч гектаров территории пиротехническими подразделениями Госслужбы по ЧС планируется закончить до 15 декабря 2018 года", — заявил Чечеткин на заседании кабмина в среду.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.