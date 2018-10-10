Россия считает решение по расширению мандата ОЗХО нелегитимным

ГААГА (Нидерланды), 10 окт — РИА Новости. Россия считает нелегитимным решение по расширению мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, выступая в среду в ходе 89-я сессии Исполсовета ОЗХО в Гааге.

В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников (КГУ) Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширение мандата ОЗХО, разрешающее организации устанавливать виновных в химатаках. В поддержку проекта документа из 193 государств-членов ОЗХО выступили 82 делегации. Позже постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия будет стремиться исправить ситуацию вокруг наделения ОЗХО несоответствующими Конвенции новыми функциями, но говорить о выходе РФ из организации преждевременно.

"Российская Федерация, как и многие другие государства, считает нелегитимным решение, принятое 27 июня на специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия с целью последующего наделения технического секретариата ОЗХО функциями по "установлению виновных" в применении химического оружия", — отметил замминистра.

Он объяснил, что "в случае воплощения (этого решения) в жизнь путем принятия дополнительного решения на предстоящей 23-й сессии КГУ 19-20 ноября остро встанет вопрос о вторжении ОЗХО в сферу исключительных прерогатив Совета Безопасности ООН".

"Совет является единственным международным органом, имеющим компетенцию делать ключевые выводы и принимать решения, относящиеся к вопросам войны и мира", — подчеркнул Каламанов.

Он также добавил, что "июньское решение противоречит положениям, самой сути и задачам КЗХО, выходит за рамки полномочий КГУ".

"Как все мы знаем, изменения принципиального характера в этот международный договор могут быть внесены только … путем созыва Конференции по рассмотрению поправок в соответствующие положения Конвенции. При этом Конвенцией предусматривается, что ни одно из государств не должно проголосовать против внесения предлагаемых поправок. Таким образом, проводимая западными странами работа, нацеленная на реализацию заложенных в это решение идей, ведет к подрыву КЗХО и углублению раскола в Организации", — считает он.

Также, напомнил Каламанов, июньское решение "в связи с процедурными лакунами было принято абсолютным меньшинством государств-участников КЗХО — 82 из 193".

"Вышеупомянутое решение вообще не предусматривает создания какой-либо структуры по атрибуции, и то, что предлагает техсекретариат, не более чем прожектерство, мотивированное иными соображениями, нежели заботой о целостности, универсальности и авторитете КЗХО", — подчеркнул Каламанов.

Очередная, 89-я сессия Исполсовета ОЗХО проходит в Гааге 9-12 октября.