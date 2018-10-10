Айк Марутян вступит в должность мэра Еревана 13 октября

ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости. Инаугурация нового мэра Еревана Айка Марутяна состоится 13 октября, сообщил в среду на заседании совета старейшин (горсовета) столицы секретарь аппарата мэрии Сергей Макарян.

"Инаугурация мэра Еревана Айка Марутяна состоится 13 октября в 12.00 (11.00 мск) на заседании совета старейшин. Мэр принесет присягу перед ереванцами", — сказал Марутян. По его словам, на мероприятие приглашены государственные, общественные деятели, деятели культуры.

Ранее ЦИК Армении утвердил окончательные итоги состоявшихся 23 сентября выборов в горсовет Еревана и распределил мандаты между тремя политическими силами, 57 из 65 мандатов получил альянс премьера страны Никола Пашиняна. Согласно результатам голосования, предвыборный блок "Мой шаг", в который входит возглавляемая Пашиняном партия "Гражданский договор", победил на выборах в совет старейшин (горсовет) Еревана, набрав 81,06% голосов. Возглавляющий партийный список блока комедийный актер Айк Марутян автоматически стал новым мэром столицы. Второе место заняла партия "Процветающая Армения" — 6,95%, лидером которой является крупный предприниматель Гагик Царукян, третье — блок "Свет" (4,99%), который возглавляет министр юстиции Армении Артак Зейналян.

В соответствии с законом о местном самоуправлении, в Ереване мэра избирает совет старейшин, состоящий из 65 членов. Если по итогам выборов в горсовет одна из партий получает более 50% мест, то возглавляющий ее список кандидат считается избранным мэром. Если кандидат не отвечает предъявляемым требованиям, отказывается от поста или если ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, мэр избирается тайным голосованием членов совета.

Бывший мэр Еревана Тарон Маргарян заявил о сложении полномочий 9 июля после акций протеста с требованием его отставки. Противники градоначальника обвиняли его в неэффективном управлении.