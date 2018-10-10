На момент пожара на арсенале в Ичне было почти 70 тысяч тонн боеприпасов

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Почти 70 тысяч тонн боеприпасов находилось на складах в Черниговской области на момент возникновения пожара, сообщил в среду министр обороны Украины Степан Полторак на заседании правительства.
"На момент события (пожара – ред.) в хранилищах находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них готовых к применению было 43 тысячи тонн, остальные 18 тысяч тонн – это были элементы боеприпасов и комплектующих. Остальные более 8 тонн – это боеприпасы, которых нет на вооружении ВС Украины, это такие мощные мины, как "Тюльпан"… которые подлежали утилизации", — сказал Полторак на заседании, которое транслировали украинские телеканалы.
Всего арсенал в Черниговской области, по словам министра, может вместить 127 тысяч тонн боеприпасов.
На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.