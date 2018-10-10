В МИД КНР прокомментировали отставку постпред США при ООН Хейли

ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли всегда поддерживала диалог с китайской стороной, Пекин готов и дальше поддерживать сотрудничество с Вашингтоном в рамках ООН, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Постпред США при ООН Никки Хейли объявила во вторник, что уходит с поста в конце года. Она не назвала конкретных причин отставки. Трамп заявил, что надеется вновь увидеть Хейли в своей администрации.

"Госпожа Хейли во время исполнения обязанностей постпреда США при ООН по многим вопросам всегда поддерживала диалог и сотрудничество с китайской стороной", — заявил на брифинге Лу Кан, комментируя предстоящий уход Хейли.

Он добавил, что США и Китай – постоянные члены Совета Безопасности ООН и несут большую ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

"Что касается китайской стороны, то мы готовы сохранять взаимодействие и сотрудничество с американской стороной в рамках ООН", — подчеркнул Лу Кан.