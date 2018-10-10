В МИД отреагировали на планы США по развертыванию Мk-41 в Польше и Румынии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Развертывание США пусковых установок Mk-41 на территории Румынии и Польши идет вразрез с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"Есть и серьёзные вопросы к действиям наших американских коллег вразрез с Договором о РСМД, включая наземное развёртывание универсальных пусковых установок Mk-41 на территории Румынии и Польши", — заявил Ермаков в ходе общеполитических прений в Первом комитете Генассамблеи ООН, текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.