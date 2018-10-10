Украина отказалась от участия наблюдателей от СНГ в президентских выборах

МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Киев отказался от участия наблюдателей СНГ в мониторинге президентских выборов на Украине, заявил глава Исполкома содружества Сергей Лебедев.

По его словам, Киев передал соответствующее официальное уведомление.

Очередные президентские выборы на Украине состоятся весной, а парламентские — осенью 2019 года. Петр Порошенко пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок. При этом, по данным опросов, в рейтинге кандидатов лидирует экс-премьер Юлия Тимошенко, за нее готовы проголосовать 19,3% украинцев.

В 2014 году, после смены власти на Украине, новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе СНГ. В августе было закрыто представительство Киева при уставных органах содружества.

При этом представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Киев не намерен денонсировать соглашения, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.