Туристам с лишним весом запретили кататься на ослах на Санторини

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Греции запретило туристам с лишним весом кататься на ослах острова Санторини, сообщает Metro.

Отмечается, что животные не должны поднимать свыше ста килограммов или больше одной пятой своего веса. Такое решение было принято властями после жалоб местных активистов, которые утверждают, что из-за катания полных туристов на спинах ослов остаются травмы и глубокие раны.

В правительственной сводке подчеркивается, что хозяева ни при каких обстоятельствах не должны эксплуатировать больных, раненых или беременных животных.