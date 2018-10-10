Россия, Китай и КНДР поддержали переговоры двух Корей и США

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Заместители министров иностранных дел России, Китая и Северной Кореи на встрече в Москве выразили поддержку проведению переговоров по Корейскому полуострову для нормализации отношений между Вашингтоном, Пхеньяном и Сеулом, сообщило министерство иностранных дел России.

Консультации замглавы МИД РФ Игоря Моргулова и его коллег из Китая и КНДР Кун Сюанью и Цой Сон Хи прошли 9 октября в Москве, основное внимание во время переговоров было уделено ситуации на Корейском полуострове.

"Стороны были едины во мнении о безальтернативности мирного политико-дипломатического урегулирования всего комплекса проблем Корейского полуострова. Дана высокая оценка усилиям вовлеченных стран по продвижению диалога в интересах такого урегулирования. Выражена поддержка проведению переговоров между КНДР и США, КНДР и Республикой Корея с целью снятия взаимных озабоченностей и нормализации отношений", — сообщило внешнеполитическое ведомство РФ.