В Бангладеш 19 человек приговорили к казни по делу об атаке в 2004 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 окт — РИА Новости. Суд Дакки в среду приговорил бывшего министра внутренних дел Бангладеш Лутфоззамана Бабара и еще 18 человек к смертной казни за причастность к атаке с использованием гранаты в августе 2004 года, сообщает газета Dhaka Tribune.
Во время атаки тогдашний лидер оппозиции, а ныне премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина получила ранения и частично потеряла слух. Помимо нее, травмы различной степени тяжести получили около 500 человек.
В соответствии с вердиктом суда, еще 18 человек, в том числе действующий лидер Бангладешской националистской партии Тарик Рахман, получили пожизненное заключение. Рахман является сыном Халеды Зии, которая возглавляла правительство Бангладеш в 1991-1996 и в 2001-2006 годах, а ныне отбывает наказание в тюрьме.