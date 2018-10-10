В Бангладеш 19 человек приговорили к казни по делу об атаке в 2004 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 окт — РИА Новости. Суд Дакки в среду приговорил бывшего министра внутренних дел Бангладеш Лутфоззамана Бабара и еще 18 человек к смертной казни за причастность к атаке с использованием гранаты в августе 2004 года, сообщает газета Dhaka Tribune.

Как напоминает издание, речь идет о нападении в бенгальской столице, жертвами которого стали 24 человека, в том числе тогдашний лидер одной из двух крупнейших политических партий страны Awami League Айви Рахман.

Во время атаки тогдашний лидер оппозиции, а ныне премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина получила ранения и частично потеряла слух. Помимо нее, травмы различной степени тяжести получили около 500 человек.

В соответствии с вердиктом суда, еще 18 человек, в том числе действующий лидер Бангладешской националистской партии Тарик Рахман, получили пожизненное заключение. Рахман является сыном Халеды Зии, которая возглавляла правительство Бангладеш в 1991-1996 и в 2001-2006 годах, а ныне отбывает наказание в тюрьме.