Депутат Рады заявил, что в дом его помощника бросили взрывное устройство

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Игорь Луценко заявил, в квартиру его помощника, координатора националистической организации С14 Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство.

"В квартиру моего помощника на общественных началах Сергея Мазура по организации "Сечь" было брошено взрывное устройство. Пострадал отец Сергея. В больнице сейчас, потерял немало крови, ранены ноги. Вынесло стекло окна. Предварительно, граната или взрывпакет", — написал Луценко на странице в Facebook.

Он считает, что инцидент связан с деятельностью Мазура. "В частности, при его содействии дело (Юрия) Крысина получило огромный резонанс", — добавил Луценко.

Пресс-служба полиции Киевской области сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

Крысин проходил по делу об убийстве украинского журналиста Вячеслава Веремии, который был жестоко избит и застрелен в центре Киева в феврале 2014 года. Шевченковский районный суд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы условно и отпустил из зала суда. Прокуратура, а также представители потерпевших обжаловали приговор в апелляционной инстанции. Апелляционный суд Киева ужесточил меру пресечения Крысину, приговорив его к пяти годам лишения свободы.