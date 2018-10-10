Депутат Рады заявил, что в дом его помощника бросили взрывное устройство

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Игорь Луценко заявил, в квартиру его помощника, координатора националистической организации С14 Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство.
Он считает, что инцидент связан с деятельностью Мазура. "В частности, при его содействии дело (Юрия) Крысина получило огромный резонанс", — добавил Луценко.
Пресс-служба полиции Киевской области сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".
Крысин проходил по делу об убийстве украинского журналиста Вячеслава Веремии, который был жестоко избит и застрелен в центре Киева в феврале 2014 года. Шевченковский районный суд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы условно и отпустил из зала суда. Прокуратура, а также представители потерпевших обжаловали приговор в апелляционной инстанции. Апелляционный суд Киева ужесточил меру пресечения Крысину, приговорив его к пяти годам лишения свободы.