На Майорке из-за наводнения погибли по меньшей мере пять человек

МАДРИД, 10 окт – РИА Новости. Пять человек погибли в результате наводнения, вызванного проливными дождями в муниципалитете Сан-Лоренсо (о. Майорка), сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Балеарских островов.

Четыре человека погибли в муниципалитете Сан-Лоренсо, еще один человек — в населенном пункте Сильот (S'Illot, муниципалитет Сон-Сервера). Кроме того, пять человек пропали без вести. Около двухсот человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщает газета ElPaís. Они провели ночь в спортивных комплексах.

Среди погибших — двое граждан Великобритании, отмечает ElPaís. Водитель такси, на котором они ехали, пропал без вести.

Практически весь городок оказался затоплен из-за потока воды, жители вынуждены были спасаться на крышах, на какое-то время населенный пункт остался без света, не работала телефонная связь, несколько человек оказались блокированы в собственных автомобилях. Тринадцать дорог на Майорке перекрыты, школы в нескольких муниципалитетах, которые больше остальных пострадали от бедствия, закрыты.

В район бедствия направлены дополнительные силы военного подразделения по чрезвычайным ситуациям, в том числе кинологи c собаками и вертолеты.

"Внимательно следим за вызывающей обеспокоенность информацией, которая приходит из Сан-Лоренсо (Майорка). Солидарность и поддержка семьям и друзьям погибших, всем пострадавшим в результате трагических наводнений", — написал премьер Испании Педро Санчес в Twitter.

Из-за проливных дождей и угрозы наводнения "красный уровень" опасности объявлен в Малаге, "оранжевый" — в Барселоне, Жироне, на островах Ибица и Форментера (Балеарские острова), желтый — в Таррагоне и на других островах группы Балеарских островов.