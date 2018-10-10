Суд в Польше оштрафовал участника празднования дня рождения Гитлера

ВАРШАВА, 10 окт – РИА Новости. Участник празднования дня рождения Адольфа Гитлера в Польше заплатит штраф в размере 13 тысяч злотых (3,5 тысячи долларов), сообщил РИА Новости представитель районного суда Гливице Силезского воеводства.

В начале текущего года в Польше разразился серьезный скандал после репортажа телеканала TVN24 о том, как журналисты инкогнито побывали на мероприятиях, проведенных общественной организацией "Гордость и современность". В том числе речь идет о праздновании дня рождения Гитлера. В лесу, где оно проходило, были развешаны флаги со свастикой, звучали нацистские марши, тосты, нацистские приветствия.

"Адам Б. (в соответствии с польским законодательством фамилия не разглашается) признан виновным в пропаганде нацистского государственного устройства, а также незаконном владении оружием", — рассказал представитель суда.

Он пояснил, что Адам Б. признал свою вину и ходатайствовал об ускоренном рассмотрении своего дела. Следствие в отношении еще шести человек продолжается.

Кроме штрафа осужденный должен оплатить судебные расходы в размере 7,2 тысячи злотых (около 2 тысяч долларов).