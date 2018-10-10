Суд в Польше оштрафовал участника празднования дня рождения Гитлера

ВАРШАВА, 10 окт – РИА Новости. Участник празднования дня рождения Адольфа Гитлера в Польше заплатит штраф в размере 13 тысяч злотых (3,5 тысячи долларов), сообщил РИА Новости представитель районного суда Гливице Силезского воеводства.
"Адам Б. (в соответствии с польским законодательством фамилия не разглашается) признан виновным в пропаганде нацистского государственного устройства, а также незаконном владении оружием", — рассказал представитель суда.
Он пояснил, что Адам Б. признал свою вину и ходатайствовал об ускоренном рассмотрении своего дела. Следствие в отношении еще шести человек продолжается.
Кроме штрафа осужденный должен оплатить судебные расходы в размере 7,2 тысячи злотых (около 2 тысяч долларов).