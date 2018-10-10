На арсенале под Черниговом продолжаются взрывы разной интенсивности

Дым от пожара на складе боеприпасов в районе города Ичня под Черниговом

Дым от пожара на складе боеприпасов в районе города Ичня под Черниговом

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Взрывы разной интенсивности продолжаются в среду на территории военного склада под Черниговом, где накануне начался пожар, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. Число хранящихся на складе боеприпасов не называется. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"В настоящее время на территории военного склада наблюдаются взрывы разной интенсивности. После уменьшения интенсивности взрывов силы и средства госслужбы по ЧС приступят к выполнению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, спасатели ликвидировали пять пожаров за пределами арсенала, возникших вследствие попадания боеприпасов, в городе Ичня и селе Августовка.

"В настоящее время информации о погибших и пострадавших среди населения в результате чрезвычайной ситуации на территории военного склада не поступало", — говорится в сообщении.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.