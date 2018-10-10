Число погибших в ДТП с автобусом в Кении достигло 50

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Число погибших в результате аварии с автобусом в западной части Кении достигло 50 человек, сообщает местная газета Daily Nation со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что жертвами ДТП стали 42 человека.

Авария произошла в среду утром в округе Керичо. Как сообщили очевидцы происшествия, рассчитанный на перевозку 67 человек автобус съехал с дороги во время крутого подъема, сбил ограждение и перевернулся.

Как отмечает издание, жертвами ДТП стали восемь детей в возрасте до пяти лет. По данным властей, пострадавшие доставлены в местные больницы, их число не уточняется. По данным газеты Star, всего в автобусе находились 52 человека.