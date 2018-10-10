Ростех назвал "воровством" идею производить пулеметы в США

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" назвала возможную идею производства крупнокалиберных пулеметов НСВ "Утес" без обращения в Рособоронэкспорт "незаконным копированием российских разработок" и "воровством".

Ранее издание National Interest сообщило, что командование специальных операций США предложило гранты компаниям, которые способны "раскрыть и улучшить технологию модернизированного пулемета Калашникова и крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес" и произвести их копии".

"Такие идеи, если они, действительно, существуют, еще раз доказывают преимущества российских вооружений. Причем даже не самых новых, как мы видим. Однако сама по себе идея вызывает вопросы. Если кто-то хочет вести эту работу легально, по всем правилам — пусть приходят в Рособоронэкспорт и обсуждают. В противном случае речь идет о незаконном копировании российских разработок. Проще говоря — о воровстве", — сказали в пресс-службе госкорпорации.

Разработанный в конце 60-х годов прошлого столетия НСВ "Утес" — советский 12,7-мм крупнокалиберный пулемет, предназначенный для борьбы с легкобронированными целями и огневыми средствами, для уничтожения живой силы противника и поражения воздушных целей. Свое название пулемет получил по начальным буквам фамилий авторов — Г. И. Никитина, Ю. М. Соколова и В. И. Волкова.