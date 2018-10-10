Ростех назвал "воровством" идею производить пулеметы в США

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" назвала возможную идею производства крупнокалиберных пулеметов НСВ "Утес" без обращения в Рособоронэкспорт "незаконным копированием российских разработок" и "воровством".
"Такие идеи, если они, действительно, существуют, еще раз доказывают преимущества российских вооружений. Причем даже не самых новых, как мы видим. Однако сама по себе идея вызывает вопросы. Если кто-то хочет вести эту работу легально, по всем правилам — пусть приходят в Рособоронэкспорт и обсуждают. В противном случае речь идет о незаконном копировании российских разработок. Проще говоря — о воровстве", — сказали в пресс-службе госкорпорации.
Разработанный в конце 60-х годов прошлого столетия НСВ "Утес" — советский 12,7-мм крупнокалиберный пулемет, предназначенный для борьбы с легкобронированными целями и огневыми средствами, для уничтожения живой силы противника и поражения воздушных целей. Свое название пулемет получил по начальным буквам фамилий авторов — Г. И. Никитина, Ю. М. Соколова и В. И. Волкова.