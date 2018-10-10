"Калашников" прокомментировал желание США производить российское оружие

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Желание США производить пулеметы Калашникова доказывает надежность российского оружия, но информации о конкретных планах нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Калашников".

Ранее издание National Interest сообщило, что командование специальных операций США предложило гранты компаниям, которые способны "раскрыть и улучшить технологию модернизированного пулемета Калашникова и крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес", и произвести их копии".

"Об этих планах нам не известно. Но мы не удивлены, это лишний раз подчеркивает надежность и качество нашего оружия", — сказали в концерне.