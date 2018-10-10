Ураган "Майкл" в Мексиканском заливе усилился до четвертой категории

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ураган "Майкл" в Мексиканском заливе усилился до опасной четвертой категории и двигается к побережью США, сообщил американский Национальный центр по слежению за ураганами (National Hurricane Center).

В настоящее время ураган находится в 275 километрах к юго-западу от американского города Апалачикола (штат Флорида) и двигается на север со скоростью 19 километров в час. Сейчас максимальная скорость ветра составляет 209 километров в час. Жителей Флориды предостерегают о штормовом ветре, ливнях и возможных наводнениях.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 км/час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 км/час.

Если скорость ветра превысит 150 км/час, то категория урагана будет повышена до второй, при 180 — до третьей, при 210 — до четвертой. Пятая, самая "опасная" категория, присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 км/час.