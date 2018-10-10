Во Флориде при стрельбе в торговом центре погибли два человека

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Два человека погибли и еще два получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в торговом центре в штате Флорида на юго-востоке США, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местную полицию.

Согласно телеканалу, инцидент произошел около 21:30 во вторник (около 5:30 утра среды мск). Жертвы пока не опознаны, пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние неизвестно.

"Это не выглядит случайным актом насилия", — цитирует телеканал шерифа округа Кармина Марчено.

Как передает NBC, одна из предполагаемых свидетельниц произошедшего рассказала СМИ, что праздновала день рождения в ресторане в торговом центре, когда неизвестный открыл стрельбу. По ее словам, злоумышленник выстрелил в ее мужа и смертельно ранил ее сына.

Полиция перекрыла торговый центр в связи с расследованием произошедшего.