Во Флориде при стрельбе в торговом центре погибли два человека

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Два человека погибли и еще два получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в торговом центре в штате Флорида на юго-востоке США, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местную полицию.
"Это не выглядит случайным актом насилия", — цитирует телеканал шерифа округа Кармина Марчено.
Как передает NBC, одна из предполагаемых свидетельниц произошедшего рассказала СМИ, что праздновала день рождения в ресторане в торговом центре, когда неизвестный открыл стрельбу. По ее словам, злоумышленник выстрелил в ее мужа и смертельно ранил ее сына.
Полиция перекрыла торговый центр в связи с расследованием произошедшего.