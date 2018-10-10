В минобороны Греции оценили военное сотрудничество с США

АФИНЫ, 10 окт — РИА Новости. Греция наладила очень тесное сотрудничество с США в сфере обороны и отличное сотрудничество в рамках НАТО и других международных организаций, заявил министр национальной обороны Греции Панос Камменос журналистам после встречи в Пентагоне с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

"Второй раз за эти три года у меня была возможность официально встретиться с министром обороны США Джеймсом Мэтиссом, с которым мы отлично сотрудничали в НАТО и международных организациях, в которых мы участвуем. За эти три года Греция вместе с Соединенными Штатами наладила очень тесное оборонное сотрудничество, развивая такие программы, как модернизация самолетов F16 и P-3 Orion. В то же время мы получили бесплатную военную помощь из США по очень важному оборудованию, такому как вертолеты Chinook, Kiowa и другое оборудование, которое не подлежит оглашению",- сказал Камменос.

Как сообщила пресс-служба минобороны Греции, Камменос отметил поддержку Соединенных Штатов "в эти трудные времена, после экономического кризиса, Греции и греческих вооруженных сил".

"США такими доверительными отношениями, которые они построили с греческими вооруженными силами, греческим правительством и греческим народом, фактически предоставили Греции роль центра оси стабильности на юг с Кипром и Израилем, ближневосточными странами, такими как Египет, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Ливан и другие, и на север — с Албанией, Болгарией, Сербией — страной, не входящей в НАТО, — и БЮРМ. Я считаю, что в контексте этой политики следующим шагом будет подписание соглашений об общей обороне, на уровне межгосударственных соглашений, которые помогут решить проблемы, но также существенно повлияют на формирование новой энергетической политики в широком регионе", — сказал Камменос.

© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства национальной обороны Греции Визит министра обороны Греции Паноса Камменоса в США © Фото : предоставлено пресс-службой Министерства национальной обороны Греции Визит министра обороны Греции Паноса Камменоса в США

На вопрос о возможности появления новой американской военной базы в Греции, греческий министр ответил, что есть структуры, которые очень интересны для Греции.

"Не будем забывать, что мы вошли в период новых угроз, существует кибервойна, спутниковая информация, множество новых средств, разработанных Соединенными Штатами Америки, при их предоставлении Греции могут нам очень помочь и в нашей собственной оборонной политике",- сказал Камменос.

На вопрос, просила ли Греция что-то конкретное от американцев, Камменос ответил, что "обсуждалось очень много тем, которые не подлежат разглашению".

"В общем то, что мы спланировали, продвигается намного быстрее, и одновременно мы планируем и новое сотрудничество", — сказал он.

Камменос в рамках официального визита в США встретился также с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом и заместителем госсекретаря Джоном Салливаном.