В минобороны Греции оценили военное сотрудничество с США

АФИНЫ, 10 окт — РИА Новости. Греция наладила очень тесное сотрудничество с США в сфере обороны и отличное сотрудничество в рамках НАТО и других международных организаций, заявил министр национальной обороны Греции Панос Камменос журналистам после встречи в Пентагоне с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.
Как сообщила пресс-служба минобороны Греции, Камменос отметил поддержку Соединенных Штатов "в эти трудные времена, после экономического кризиса, Греции и греческих вооруженных сил".
"США такими доверительными отношениями, которые они построили с греческими вооруженными силами, греческим правительством и греческим народом, фактически предоставили Греции роль центра оси стабильности на юг с Кипром и Израилем, ближневосточными странами, такими как Египет, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Ливан и другие, и на север — с Албанией, Болгарией, Сербией — страной, не входящей в НАТО, — и БЮРМ. Я считаю, что в контексте этой политики следующим шагом будет подписание соглашений об общей обороне, на уровне межгосударственных соглашений, которые помогут решить проблемы, но также существенно повлияют на формирование новой энергетической политики в широком регионе", — сказал Камменос.
"Не будем забывать, что мы вошли в период новых угроз, существует кибервойна, спутниковая информация, множество новых средств, разработанных Соединенными Штатами Америки, при их предоставлении Греции могут нам очень помочь и в нашей собственной оборонной политике",- сказал Камменос.
На вопрос, просила ли Греция что-то конкретное от американцев, Камменос ответил, что "обсуждалось очень много тем, которые не подлежат разглашению".
"В общем то, что мы спланировали, продвигается намного быстрее, и одновременно мы планируем и новое сотрудничество", — сказал он.
Камменос в рамках официального визита в США встретился также с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом и заместителем госсекретаря Джоном Салливаном.