В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4.7

БИШКЕК, 10 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4.7 произошло в среду на границе Киргизии и КНР, сообщается на сайте института сейсмологии национальной академии наук Киргизии.

"В 7.48 по местному времени (4.48 мск – ред.) произошло землетрясение с силой в эпицентре 4.5 балла, K= 10.6, магнитуда 4.7", — говорится в сообщении.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагался на границе Киргизии и КНР, в 145 километрах от южной столицы республики города Ош. "В населенных пунктах республики интенсивность землетрясения составила в селе Нура — 3.5 балла, в Иркештам, Икизяк, Кек-Суу —3 балла", — отмечается на сайте.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики, по предварительным данным, жертв и разрушений в результате подземных толчков нет.