В Канаде взорвался газопровод, около сотни жителей были эвакуированы

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Около сотни жителей провинции Британская Колумбия на западе Канады были эвакуированы в связи со взрывом газопровода компании Enbridge, сообщает телеканал CBC.

По данным телеканала, инцидент произошел около 17:30 по местному времени (3:30 утра мск). Полиция эвакуировала жителей близлежащих поселений в качестве меры предосторожности, на данный момент им разрешено вернуться в свои дома. В результате взрыва не было пострадавших. Газопровод поврежден.

Правоохранители расследуют инцидент, причина взрыва пока неизвестна.