В Индии число погибших при аварии поезда возросло до семи человек

Спасатель с собакой на месте крушения поезда в Индии. Архивное фото

Спасатель с собакой на месте крушения поезда в Индии. Архивное фото

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 окт — РИА Новости. Число погибших в результате схода пассажирского поезда с рельсов на севере Индии возросло до семи, еще порядка 30 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает телеканал NDTV.

Трагедия произошла в среду утром в районе города Рай-Барели в штате Уттар-Прадеш. Поезд направлялся из городка Малда (штат Западная Бенгалия) в столицу страны Нью-Дели. Причина аварии к настоящему момента остается неизвестна.

Телеканал отмечает, что после ЧП часть пассажиров могли оказаться блокированы в вагонах, сейчас ведется операция по их поиску и спасению. Тем временем, пострадавшие были доставлены в больницы. Власти опасаются, что число жертв со временем может значительно возрасти.

Ведется расследование случившегося.