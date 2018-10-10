В Индии число погибших при аварии поезда возросло до семи человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 окт — РИА Новости. Число погибших в результате схода пассажирского поезда с рельсов на севере Индии возросло до семи, еще порядка 30 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает телеканал NDTV.
Телеканал отмечает, что после ЧП часть пассажиров могли оказаться блокированы в вагонах, сейчас ведется операция по их поиску и спасению. Тем временем, пострадавшие были доставлены в больницы. Власти опасаются, что число жертв со временем может значительно возрасти.
Ведется расследование случившегося.