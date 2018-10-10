Сеул может отменить запрет на сделки с Пхеньяном, введенный в 2010 году

ТОКИО, 10 окт — РИА Новости. Южная Корея рассматривает вопрос об отмене запрета на коммерческие сделки с Северной Кореей, который был введен после гибели корвета "Чхонан" в марте 2010 года, заявила министр иностранных дел Кан Гён Хва.

"Мы в процессе рассмотрения этого вместе с соответствующим отделом", — приводит слова министра агентство Киодо о возможности снятия запрета, предусмотренного так называемыми "мерами 5.24", которые запрещают коммерческие сделки с Северной Кореей.

Меры были введены в мае 2010 года, что отразилось на их названии, после того, как корвет "Чхонан" южнокорейских военно-морских сил в марте того же года был затоплен торпедой, предположительно, выпущенной с подводной лодки КНДР. Северокорейская сторона свою вину отрицает.