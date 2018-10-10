Япония выразила России протест из-за стрельб на южных Курилах

ТОКИО, 10 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Япония заявила России протест из-за планов проведения стрельб в районе Курильских островов. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
"(Учебные стрельбы. — Прим. ред.) приведут к усилению военного присутствия российской армии на четырех северных островах, что не совпадает с позицией нашей страны", — приводит его слова агентство Киодо.
Он добавил, что для "исчерпывающего решения проблемы необходимо решить проблему самих северных территорий (так в Японии называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. — Прим. ред.)".
Ранее Москва уведомила Токио о планах проведения учебных стрельб в этом районе.
Отношения России и Японии
Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.