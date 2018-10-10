Япония выразила России протест из-за стрельб на южных Курилах

ТОКИО, 10 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Япония заявила России протест из-за планов проведения стрельб в районе Курильских островов. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.

"(Учебные стрельбы. — Прим. ред.) приведут к усилению военного присутствия российской армии на четырех северных островах, что не совпадает с позицией нашей страны", — приводит его слова агентство Киодо.

Он добавил, что для "исчерпывающего решения проблемы необходимо решить проблему самих северных территорий (так в Японии называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. — Прим. ред.)".

Ранее Москва уведомила Токио о планах проведения учебных стрельб в этом районе.