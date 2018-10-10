"Потопят в Гибралтаре": эксперт оценил шансы США на морскую блокаду России

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Войска США едва ли смогут устроить морскую блокаду России, потому что она способна потопить американский флот, пишет румынский военный эксперт Валентин Василеску в статье для сайта Voltairnet.org.
Как отмечает эксперт, на данный момент вооруженные силы США не способны на такое. Российская армия прочно укрепилась на Ближнем Востоке, в Сирии расположены авиационные и морские базы, средиземноморское пространство постоянно прикрыто эффективной ПВО и системой постановки помех, а Черноморский флот может в любой момент превратиться в Средиземноморский.
Для блокады России Соединенным Штатам нужно будет сформировать оперативные группы с ядром из авианосцев и вертолетоносцев. Но российские военные средства размещены так, что США не смогут использовать свои авианосцы и самолеты F-18, которые могут действовать лишь на расстоянии в 720 километров от авианосца. Таким образом, американские военные смогут применять свои самолеты лишь из Эгейского моря, а до него авианосцы вряд ли дойдут. Новые образцы российских вооружений потопят их сразу же после прохождения Гибралтарского пролива. А средств для противостояния им у американских военных почти нет, подчеркивает Василеску.
Василеску предполагает, что в борьбе с ними могла бы помочь американская корабельная система Aegis с ракетами SM-3 блоков IIA и IB, разработанные для перехвата ракет на высоте от 80 до 150 километров, однако они теряют свою точность на высоте менее 80 километров.
Но у российских военных есть и другие гиперзвуковые ракеты, в частности, 3М22 "Циркон". Она способна пролететь до тысячи километров и развить скорость в восемь Махов (9 800 км/ч) на крейсерской высоте в 40 000 метров, и способна маневрировать при приближении к цели. А кинетическая энергия ее удара в 50 раз выше, чем у ракет, летящих на дозвуковых скоростях, добавляет эксперт.
На данный момент США не способны устроить России морскую блокаду, и Пентагон в отличие от своего министра внутренних дел понимает, что Россия обладает современными средствами для защиты своих интересов, заключает Василеску.