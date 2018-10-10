"Потопят в Гибралтаре": эксперт оценил шансы США на морскую блокаду России

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Войска США едва ли смогут устроить морскую блокаду России, потому что она способна потопить американский флот, пишет румынский военный эксперт Валентин Василеску в статье для сайта Voltairnet.org.

Ранее министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что его страна при необходимости может организовать морскую блокаду России, чтобы помешать поставкам ее энергоносителей в страны ближневосточного региона.

Как отмечает эксперт, на данный момент вооруженные силы США не способны на такое. Российская армия прочно укрепилась на Ближнем Востоке, в Сирии расположены авиационные и морские базы, средиземноморское пространство постоянно прикрыто эффективной ПВО и системой постановки помех, а Черноморский флот может в любой момент превратиться в Средиземноморский.

Для блокады России Соединенным Штатам нужно будет сформировать оперативные группы с ядром из авианосцев и вертолетоносцев. Но российские военные средства размещены так, что США не смогут использовать свои авианосцы и самолеты F-18, которые могут действовать лишь на расстоянии в 720 километров от авианосца. Таким образом, американские военные смогут применять свои самолеты лишь из Эгейского моря, а до него авианосцы вряд ли дойдут. Новые образцы российских вооружений потопят их сразу же после прохождения Гибралтарского пролива. А средств для противостояния им у американских военных почти нет, подчеркивает Василеску.

Он отметил, в частности, такое вооружение, как новейшие российские противокорабельные ракеты Х-47М2 "Кинжал", обладающие дальностью в 2 000 километров, скоростью в 10 Махов (12 250 километров в час) и максимальной высотой полета в 40-50 километров. Бороться с ними, в принципе, способна американская ракета RIM-67 SM-2ER с максимальной высотой до 33 километров. Однако сбить "Кинжал" невероятно сложно, поскольку она опускается ниже этого потолка, когда до цели остается всего 50 километров, и времени для запуска противоракеты остается лишь 60 секунд. При этом российская ракета рассеивает вокруг себя до 20 ложных целей, поэтому потребуются те же 20 противоракет. Однако американские корабли способны запустить одновременно лишь 12.

Василеску предполагает, что в борьбе с ними могла бы помочь американская корабельная система Aegis с ракетами SM-3 блоков IIA и IB, разработанные для перехвата ракет на высоте от 80 до 150 километров, однако они теряют свою точность на высоте менее 80 километров.

Но у российских военных есть и другие гиперзвуковые ракеты, в частности, 3М22 "Циркон". Она способна пролететь до тысячи километров и развить скорость в восемь Махов (9 800 км/ч) на крейсерской высоте в 40 000 метров, и способна маневрировать при приближении к цели. А кинетическая энергия ее удара в 50 раз выше, чем у ракет, летящих на дозвуковых скоростях, добавляет эксперт.

При этом у России есть еще и ракетный комплекс "Авангард" с межконтинентальными баллистическими ракетами, способными нести ядерные боеголовки. Она входит в атмосферу на скорости до 20 Махов (24 500 километров в час), ведет себя совершенно иначе, чем другие баллистические ракеты, поскольку может резко менять направления полета и даже снова набирать высоту. При этом для ее поражения потребуется не менее 50 противоракет.

На данный момент США не способны устроить России морскую блокаду, и Пентагон в отличие от своего министра внутренних дел понимает, что Россия обладает современными средствами для защиты своих интересов, заключает Василеску.