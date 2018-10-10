Трамп принял отставку постпреда США при ООН

Президент США Дональд Трамп и постпред США при ООН Никки Хейли во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп и постпред США при ООН Никки Хейли во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Дональд Трамп, комментируя отставку Никки Хейли с должности постпреда США при ООН, сообщил, что решение готовилось заранее.

По словам президента, Хейли предупредила его примерно шесть месяцев назад, что, возможно, в конце года захочет немного отдохнуть. Именно в этот период она покинет свой пост, уточнил он.

Кроме того, Трамп выразил надежду на будущее возвращение Хейли в администрацию на другую должность.

Как сообщает Axios со ссылкой на источники, Хейли в Белом доме обсуждала отставку с Трампом на прошлой неделе. Многие сотрудники администрации узнали эту новость с удивлением, отмечает портал.

Хейли занимает должность постпреда США при ООН с 27 января прошлого года. Это пост министерского ранга, в этом качестве Хейли входит в возглавляемый Трампом кабинет.

Реакция российского постпреда



Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сожалеет об уходе Хейли с поста постпреда США.

По его словам, у них сложились хорошие рабочие отношения, несмотря на имеющиеся разногласия.

"Она была харизматической личностью, она была другом для всех нас", — отметил постпред.

Небензя пообещал сделать коллеге подарок.

"Конечно, я ей подарю прощальный подарок", — заявил Небензя в ответ на вопрос журналистов.

На вопрос, какой именно подарок он имеет в виду, Небензя сказал: "Вы все хотите знать заранее".

Небензя отметил, что российские дипломаты готовы работать с любым постпредом, которого выдвинет и назначит американский президент и которого одобрит сенат.

Новая кандидатура

Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Дины Пауэлл на пост постпреда США при ООН.

Она некоторое время работала в администрации Трампа первым заместителем советника президента по национальной безопасности.

Так же, как и Хейли, родившаяся в семье сикхов, Пауэлл принадлежит к этническому меньшинству. Она родилась в коптской христианской семье и эмигрировала в Соединенные Штаты, когда ей было четыре года. Помимо администрации Трампа, она работала в госдепартаменте и в Белом доме во времена Джорджа Буша-старшего. Кроме того, Пауэлл сделала карьеру в инвестиционном банке Goldman Sachs.