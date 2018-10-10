СМИ рассказали о неоправданных тратах США на базу ВВС на Кипре

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. США в 2017 году "тихо" закрыли базу ВВС на острове Кипр, которая служила "неясной цели" и на содержание которой ушло около 71 миллиона долларов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на доклад управления генерального инспектора (OIG) госдепартамента.

Согласно документу, база была создана в сентябре 2013 года и закрыта в августе 2017 года. Она располагалась на Кипре, там были дислоцированы пять вертолетов и около 40 контрактников, содержание которых стоило США около 20 миллионов долларов в год.

Как сообщается в докладе, авиабаза была создана без одобрения руководящего авиационного совета (AGB) госдепа, и внешнеполитическое ведомство США не смогло объяснить цель создания базы, вероятность ее использования или ожидаемую стоимость эвакуации сотрудников. Не удалось найти и документов о потенциальных альтернативах созданию базы. Отмечается, что госдеп "мог бы сэкономить почти 71 миллион долларов", избавившись от потенциально ненужных расходов, если бы следовал надлежащим процедурам.

По мнению телеканала, эта авиабаза на Кипре была создана на фоне опасений после вооруженного нападения на базу ЦРУ в Бенгази в Ливии. Тогда погибли четыре гражданина США, включая посла Кристофера Стивенса.