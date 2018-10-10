В Мексике из соображений экономии отменили зарубежные поездки депутатов

МЕХИКО, 10 окт – РИА Новости. Мексиканские парламентарии нового созыва лишились бесплатных путешествий за рубеж за счет бюджета – отныне государственных денег на такие вояжи не предусмотрено.

"В данный момент нет одобренных средств на оплату путешествий депутатов, ни одного песо, у нас не зарегистрирован ни один полет с начала работы нового созыва, и мы не утвердим такие полеты, пока не будет проведена проверка, к каким международным организациям они летят, и пока не будет полностью подтверждена необходимость присутствия там депутата", — заявил координатор имеющей большинство в палате депутатов партии "Морена" Марио Дельгадо.

Представители Зеленой экологической партии Мексики в парламенте вообще объявили, что полностью отказываются от международных поездок во исполнение объявленного режима экономии госсредств.

По подсчетам портала Universal , члены предыдущего созыва палаты депутатов Мексики осуществили в общей сложности 641 международный полет за три года, которые обошлись налогоплательщикам почти в 56 миллионов песо (около 3 миллионов долларов).

Введение плана экономии бюджетных средств стало одним из первых шагов, объявленных будущим президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором после победы на выборах 1 июля. Он пообещал отменить медицинские страховки для госчиновников за счет бюджета и объявил, что с его приходом к власти ни один госчиновник не сможет получать больше, чем сам глава государства. Свою же зарплату Обрадор ограничил 108 тысячами песо в месяц (порядка 5,6 тысячи долларов).