СМИ: в ФРГ задержан новый подозреваемый в убийстве болгарской журналистки

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Новый подозреваемый по резонансному делу об убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой задержан на территории Германии, куда ему удалось сбежать, сообщает болгарский телеканал Nova со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По информации телеканала, ДНК задержанного на 100% совпадает с образцами ДНК, которые были обнаружены на вещественных доказательствах с места преступления.

Местные жители в свою очередь сообщили СМИ, что им известна личность задержанного, по имеющимся сведениям, это молодой человек 1997 года рождения. Также местные жители рассказали, что полиция города Руса временно задержала его жену и тетю. Эти сведения пока никак не подтвердили правоохранительные органы.

Телеканал bTV также сообщает о новом задержанном, который сбежал за границу. Помимо этого, bTV сообщил о том, что полиция провела обыски в одном из жилых домов города Руса и обнаружила телефон жертвы, пока неизвестно, чей это дом и связан ли он с новым задержанным.

Власти пока отказываются как-либо комментировать появившиеся сообщения. Ожидается, что утром в среду премьер-министр страны Бойко Борисов и министр внутренних дел Младен Маринов проведут брифинг по этому делу в министерском совете и сообщат общественности новые детали расследования.

Ранее сообщалось, что гражданин Румынии украинского происхождения, ведущий бродяжнический образ жизни, был задержан на 24 часа в связи с расследованием, однако позже стало известно, что он не является подозреваемым и его уже выпустили из-под стражи.

Административный директор и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова была убита 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Следствие считает, что убийство, возможно, связано с расследовательской работой журналистки. Последней темой, над которой работала Виктория Маринова, был так называемый GPGate — скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.