Суд в США отправил россиянина Никулина на психиатрическую экспертизу

ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Судья постановил направить россиянина Евгения Никулина на медицинское обследование, чтобы врачи приняли решение о том, в состоянии ли он предстать перед судом, сообщил в среду РИА Новости его адвокат Аркадий Бух.

"Судья принял решение, чтобы человека отправить на обследование. Дал шесть месяцев на обследование", — сказал он.

По словам Буха, в ближайшие две недели власти должны будут перевести Никулина в одно из специализированных учреждений либо в штате Калифорния, либо в штате Миссури. Заключение должно быть готово в феврале. Тогда же будет очередное слушание в суде.

Если врачи придут к выводу, что Никулин не может предстать перед судом, то возможны два варианта, пояснил адвокат. Первый случай – если будет сделан вывод о неизлечимости этого состояния.

"В таком случае есть шанс, что прокуратура снимет вообще все обвинения. Либо это излечимо, тогда они должны будут лечить, пока не приведут его в состояние, в котором он может идти на суд присяжных", — добавил Бух.

По мнению адвоката, проверка вряд ли может закончиться раньше истечения шести месяцев. По его словам, сам Никулин "безразлично отнесся" к решению судьи.

"Между прочим, к психиатру, который пытался делать обследование, он тоже не выходил. Психиатр пришел написать профессиональное мнение, и он не вышел к нему на беседу. Это было подряд несколько раз. Это то, на основании чего судья принял это решение", — сказал собеседник агентства, добавив, что это происходило в течение последнего месяца.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта был выдан Чехией в США.