МЕХИКО, 10 окт – РИА Новости. Венесуэльский оппозиционер Фернандо Альбан, подозреваемый в причастности к неудавшемуся покушению на президента Николаса Мадуро, не покончил с собой, а был убит, заявил во вторник депутат Национальной ассамблеи страны Хуан Матеус.

Альбан погиб после того, как в пятницу его задержали сотрудники спецслужб прямо в аэропорту Каракаса после прибытия из Нью-Йорка. По заявлению генпрокурора страны, затем он покончил с собой по дороге в туалет в здании Боливарианской службы разведки. Оппозиция заявляет, что не верит этой версии.

"Фернандо Альбана пытали тремя способами: механической асфиксией с помощью пластикового пакета, погружением в бочку с водой и электричеством. Так он лишился жизни и умер", — приводит партия "Справедливость – превыше всего" заявление депутата.

Матеус потребовал от международного сообщества осудить смерть Альбана. "Мы не боимся и не отступим. Мы освободим Венесуэлу во имя Фернандо Альбана. Похищение, пытки и убийство Альбана – это попытка (властей – ред.) овладеть сознанием венесуэльцев", — отметил Матеус.

Оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы во вторник изменила распорядок дня своей работы, чтобы проститься с погибшим советником муниципалитета Либертадор Альбаном. Прощание с ним прошло в здании парламента.

Попытка покушения на Мадуро была предпринята 4 августа. Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.