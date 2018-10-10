СМИ сообщают о прогрессе на переговорах Британии и ЕС по ирландской границе

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Представитель министерства по делам Brexit в парламенте Британии Оливер Роббинс достиг прогресса в переговорах с Евросоюзом по одной из ключевых проблем Brexit — вопросу ирландской границы, сообщает телеканал ITV News со ссылкой на источники.
Он пояснил, что переговорщики продвинулись по пути создания такой системы, в которой спорные регионы останутся "в пределах таможенной зоны, союза, что означает отсутствие таможенных проверок между Северной Ирландией и Республикой Ирландия". Кроме того, товары между основной частью Великобритании и Северной Ирландией будут подвергаться минимуму проверок.
Вопрос об ирландской границе остается одной из ключевых проблем Brexit: сторонам предстоит решить, как не нарушить условия Белфастского соглашения и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit и при этом не нарушить целостность Соединенного Королевства.
Как заявил глава Евросовета Дональд Туск после сентябрьского Евросовета в Зальцбурге, он может созвать внеочередной саммит лидеров стран ЕС по Brexit 17-18 ноября. Решение о том, проводить ли эту встречу, будет принято в октябре. Туск объяснил, что созывать ноябрьский саммит планируется, если на нём будет возможность "финализации и формализации сделки" по Brexit.