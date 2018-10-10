СМИ сообщают о прогрессе на переговорах Британии и ЕС по ирландской границе

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Представитель министерства по делам Brexit в парламенте Британии Оливер Роббинс достиг прогресса в переговорах с Евросоюзом по одной из ключевых проблем Brexit — вопросу ирландской границы, сообщает телеканал ITV News со ссылкой на источники.

"Главный переговорщик премьер-министра Олли Роббинс добился значительного прогресса в переговорах с переговорщиком ЕС Мишелем Барнье по этому спорному вопросу об ирландской границе… о том, чтобы держать открытой границу между Северной Ирландией и Республикой Ирландия в ожидании соглашения о постоянных, долгосрочных торговых отношениях, которые будут означать то же самое. Один из источников сказал, что произошел прорыв, другой – подвижки в правильном направлении", — заявил политический эксперт телеканала Роберт Пестон, ссылаясь на свои источники.

Он пояснил, что переговорщики продвинулись по пути создания такой системы, в которой спорные регионы останутся "в пределах таможенной зоны, союза, что означает отсутствие таможенных проверок между Северной Ирландией и Республикой Ирландия". Кроме того, товары между основной частью Великобритании и Северной Ирландией будут подвергаться минимуму проверок.

Вопрос об ирландской границе остается одной из ключевых проблем Brexit: сторонам предстоит решить, как не нарушить условия Белфастского соглашения и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit и при этом не нарушить целостность Соединенного Королевства.

Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября текущего года. Если это сделано не будет, соглашение о выходе страны из союза может не успеть пройти все необходимые ратификации и не вступит в силу к моменту "развода" — 29 марта 2019 года. Это грозит "жестким" Brexit — не только разрывом Британии с договоренностями и законодательными актами, которые она соблюдает, являясь членом ЕС, но и неопределенностью относительно будущих отношений с Евросоюзом.

Как заявил глава Евросовета Дональд Туск после сентябрьского Евросовета в Зальцбурге, он может созвать внеочередной саммит лидеров стран ЕС по Brexit 17-18 ноября. Решение о том, проводить ли эту встречу, будет принято в октябре. Туск объяснил, что созывать ноябрьский саммит планируется, если на нём будет возможность "финализации и формализации сделки" по Brexit.