ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. США приняли стратегию борьбы с электромагнитными инцидентами, включая природные явления и возможное применение электромагнитного оружия.

"Экстремальные электромагнитные инциденты, вызванные намеренной атакой с применением электромагнитного импульса, или же природные геомагнитные возмущения, называемые также космической погодой, могут повредить значительную часть критически важной инфраструктуры страны, в том числе электросеть, коммуникационное оборудование, системы водоснабжения и канализации, транспорт", — говорится в 23-страничной стратегии, которую распространило министерство внутренней безопасности.

Намеренная атака может быть проведена с помощью специальных ядерных зарядов, специализированного неядерного оружия и электромагнитных установок направленного действия, говорится в документе. Последствия их применения могут чувствоваться как в местном, так и в континентальном масштабе, отмечено в стратегии. Тот же эффект может получиться и из-за экстремальных явлений "космической погоды", включая выбросы на Солнце плазмы, которая достигает Земли в сопровождении мощного электромагнитного излучения.

Стратегия включает комплекс мер по предупреждению об электромагнитных рисках, расширению мер реагирования и защиты инфраструктуры. В деталях эти меры не описаны.

Электромагнитный импульс при срабатывании, например, ядерного заряда может нарушить электромагнитные поля на большом расстоянии. Есть разные мнения относительно того, насколько эффективно может быть такое оружие. Предполагается, что испытания воздействия электромагнитного импульса на инфраструктуру проводили СССР и США, ученые двух стран также обменивались опытом на этот счет.