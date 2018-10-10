Иванка Трамп не заинтересована в назначении постпредом США при ООН

ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп дала понять, что не заинтересована в назначении постпредом США при ООН.

"Для меня честь служить в Белом доме вместе с многими замечательными коллегами, и я знаю, что президент выдвинет сильную кандидатуру на замену для постпреда (Никки) Хейли", — написала Иванка Трамп в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что его дочь Иванка была бы "замечательным" постпредом при ООН, "просто динамитом". Трамп утверждал, что это "не имеет ничего общего с непотизмом", то есть назначением родственников на высокие должности.

Он заявил, что рассматривает "множество" кандидатов на пост постпреда, в том числе своего бывшего советника Дину Пауэлл.

Постпред США при ООН Никки Хейли объявила во вторник, что уходит с поста в конце года. Она не назвала конкретных причин отставки. Трамп заявил, что надеется вновь увидеть Хейли в своей администрации.