Украина внесет в ГА ООН проект резолюции против "милитаризации Крыма"

ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Украина внесет проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН против "милитаризации Крыма", заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Украина намерена внести проект резолюции Генеральной ассамблеи, чтобы помешать дальнейшей милитаризации Россией территории Украины и окрестных территорий", — сказал Ельченко на мероприятии, организованном Украиной на полях 73-й Генассамблеи ООН.

"Проведение многочисленных военных учений в Крыму и вокруг него демонстрирует агрессивную политику России в отношении Украины других стран Черноморского бассейна. Постоянная милитаризация Азовского моря — еще один повод для беспокойства", — добавил Ельченко.

Он продемонстрировал слайд, на котором изображена карта Украины и окрестных территорий, причем Крым — на фоне флага России. На картинке изображено также огромное щупальце осьминога между Крымом и Украиной, военные корабли, солдаты в камуфляже, артиллерия и ПВО.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".