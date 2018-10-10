Украина внесет в ГА ООН проект резолюции против "милитаризации Крыма"

ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Украина внесет проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН против "милитаризации Крыма", заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.
"Проведение многочисленных военных учений в Крыму и вокруг него демонстрирует агрессивную политику России в отношении Украины других стран Черноморского бассейна. Постоянная милитаризация Азовского моря — еще один повод для беспокойства", — добавил Ельченко.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".