Украинская писательница учинила скандал в прямом эфире из-за русского языка

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Украинская писательница Лариса Ницой устроила скандал в прямом эфире телеканала NewsOne, после чего покинула студию.

Ницой возмутил отказ телеведущей программы "Большой вторник" Дианы Панченко говорить на украинском языке.

"Я не совсем поняла, куда я пришла. Мне никто не говорил, что это канал национального меньшинства. Если у вас общенациональный канал, я бы попросила вас говорить на украинском", — сказала она журналистке.

Писательница заявила, что телеведущая не выполняет "решение Конституционного суда об обязанности употреблять в СМИ лишь украинский язык" и якобы подводит себя под 382-ю статью Уголовного кодекса Украины, за что журналистке "может грозить до восьми лет лишения свободы".

"Вы не будете указывать мне, на каком языке мне говорить. Наши эфиры на 80 процентов украиноязычные, но этот проект мы ведем на русском и, если конституция не запрещает нам это делать, вы тоже не можете запретить", — парировала Панченко.

Кроме того, депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, который также присутствовал в телестудии, поправил Ницой.

"Вы вводите людей в заблуждение — не было такого решения", — отметил парламентарий.

В конечном итоге, не добившись от журналистки перехода на украинский язык, писательница покинула студию.

В ноябре 2016 года на Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно законодательству, с восьмого ноября 2017 года доля программ на украинском языке должна составлять не менее 55 процентов.