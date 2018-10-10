Украинская писательница учинила скандал в прямом эфире из-за русского языка

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Украинская писательница Лариса Ницой устроила скандал в прямом эфире телеканала NewsOne, после чего покинула студию.
"Я не совсем поняла, куда я пришла. Мне никто не говорил, что это канал национального меньшинства. Если у вас общенациональный канал, я бы попросила вас говорить на украинском", — сказала она журналистке.
Писательница заявила, что телеведущая не выполняет "решение Конституционного суда об обязанности употреблять в СМИ лишь украинский язык" и якобы подводит себя под 382-ю статью Уголовного кодекса Украины, за что журналистке "может грозить до восьми лет лишения свободы".
Кроме того, депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, который также присутствовал в телестудии, поправил Ницой.
"Вы вводите людей в заблуждение — не было такого решения", — отметил парламентарий.
В ноябре 2016 года на Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно законодательству, с восьмого ноября 2017 года доля программ на украинском языке должна составлять не менее 55 процентов.