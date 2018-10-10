Трамп скептически высказался о докладе ООН по изменению климата

ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не читал доклад ООН по изменению климата, но настроен при этом скептически.

"Мне его (доклад — ред.) передали, и я хочу посмотреть, кто его составил — какие группы людей, поскольку я доклады могут быть великолепные, а могут быть не столь уж хорошие", — сказал Трамп. "Но я его, конечно, буду читать", — добавил он.

В докладе говорится, что среднегодовая температура земной атмосферы уже повысилась на 1 градус Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой и может повыситься на 3-4 градуса. Республиканцы и Трамп скептически настроены относительно научного консенсуса о существовании глобального потепления, вызванного деятельностью человека. Трамп отменил ряд норм регулирования для энергетики и заявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату.

Международные эксперты по изменению климата призывают полностью прекратить выбросы СО2 к 2050 году, чтобы предотвратить уничтожение экосистем, говорится в докладе, подготовленном межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК).

В документе, в частности, демонстрируется ряд последствий изменения климата, которых можно было бы избежать, ограничив глобальное потепление на 1,5° C по сравнению с 2° C, или более того. Например, при глобальном потеплении на 1,5°C к 2100 году глобальное повышение уровня моря будет на десять сантиметров ниже, чем при 2°C.

По мнению экспертов, ограничение глобального потепления на 1,5°C потребует "быстрых и далеко идущих" переходных процессов, касающихся земельных, энергетических, промышленных систем, а также зданий, транспорта и городов.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) — это всемирный орган, ответственный за оценку научных знаний, связанных с изменением климата, его воздействиями и потенциальными будущими рисками, а так же возможных вариантов реагирования.

Парижское соглашение, принятое 195 странами на двадцать первой конференции сторон РКИКООН в декабре 2015 года, в качестве цели ставило удержание прироста среднемировой температуры намного ниже 2°C сверх доиндустриальных уровней, а также осуществление действий по ограничению роста температуры до 1,5°C сверх доиндустриальных уровней.