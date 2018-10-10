Порошенко заподозрил Россию в причастности ко взрывам в Ичне

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Петр Порошенко заподозрил Россию в причастности к взрыву складов с боеприпасами в Ичне Черниговской области, следует из его комментария в ходе совещания, на котором президент Украины заслушал доклад силовых ведомств.

"Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины, военной прокуратуры, является диверсия", — заявил Порошенко.

Глава государства добавил, что та ситуация, когда одновременно произошли подрывы трех складов и спустя двадцать минут одновременно подорвались еще шесть, требует тщательного расследования, акцентировав внимание на том, что там хранилось "не стрелковое оружие или раскомплектованные боеприпасы", а реактивные системы залпового огня.

Порошенко с сожалением констатировал, что в настоящее время у Украины еще нет ни одного современного склада, который бы полностью отвечал стандартам НАТО.

Он также пообещал, что виновных привлекут к ответственности. "Никто из хапуг, из тех, кто по своей небрежности допустил это, восстановлен не будет", — подчеркнул Порошенко.

По данным СБУ, рассматривается три версии причин произошедшего. Основная — совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы. Вторая версия — нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов, третья — умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.

В ночь на вторник на военном складе под Черниговом произошел взрыв, после чего начался пожар. Пострадавших нет. Власти проводят эвакуацию населения. Число боеприпасов, которые хранятся на складе, не называется. По данным украинских СМИ, этот арсенал является одним из крупнейших в стране, его территория — 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

Взрывы на украинских арсеналах

На Украине за последние три года неоднократно происходили пожары на военных складах. В ночь на 23 марта 2017 года в Балаклее под Харьковом начался пожар на складе боеприпасов. В результате погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала загорелась сухая трава, начали взрываться боеприпасы.

В мае произошел взрыв на складе боеприпасов около поселка Старая Николаевка в Донецкой области.

В Винницкой области 26 сентября 2017 года на складах в Калиновке взорвались боеприпасы, начался пожар. Пострадали два человека. Из окрестных сел эвакуировали свыше 30 тысяч человек. По данным СМИ, на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В результате ЧП треть арсенала была уничтожена.