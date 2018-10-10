Дипломат опроверг сообщения британских СМИ о планах России в Ливии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов опроверг публикацию газеты Sun, представившей свою версию о планах Москвы в Ливии, и подчеркнул, что политика РФ в этой стране направлена на восстановление экономических связей.
"Опубликованные в британской газете Sun факты не соответствует действительности. На сегодняшний день руководством нашей страны сформирована государственная политика в отношении Ливии; существуют конкретные задачи, связанные с восстановлением экономических связей между Россией и Ливией; руководством страны поставлена задача взаимодействовать со всеми сторонами ливийского конфликта", — сказал Деньгов РИА Новости.
Он также отметил, что Россия взаимодействует с ключевыми международными игроками, заинтересованными в урегулировании конфликта — Италией, Францией, а также странами региона. Подтверждением этому служат визиты представителей Триполи, Тобрука и других регионов Ливии в РФ. Кроме этого, организуются ответные визиты.
Посольство России в Лондоне ранее заявило, что заметка Sun не имеет ничего общего с реальностью. В дипмиссии подчеркнули, что рассматривают публикацию как новую попытку перенести ответственность "за разрушенную страну и разрушенные жизни миллионов ливийцев на Россию, не имевшую никакого отношения к военному нападению НАТО в 2011 году, грубо нарушившему целый ряд резолюций СБ ООН".