Дипломат опроверг сообщения британских СМИ о планах России в Ливии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов опроверг публикацию газеты Sun, представившей свою версию о планах Москвы в Ливии, и подчеркнул, что политика РФ в этой стране направлена на восстановление экономических связей.

Ранее британская газета Sun со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве сообщила, что спецслужбы Великобритании заявили премьеру Терезе Мэй, что Россия "хочет превратить Ливию в новую Сирию" и использовать свое присутствие там для влияния на Запад. Глава международного комитета британского парламента Том Тагендхэт назвал эти сообщения "крайне тревожными" и потребовал от британского руководства ответить на угрозу.

"Опубликованные в британской газете Sun факты не соответствует действительности. На сегодняшний день руководством нашей страны сформирована государственная политика в отношении Ливии; существуют конкретные задачи, связанные с восстановлением экономических связей между Россией и Ливией; руководством страны поставлена задача взаимодействовать со всеми сторонами ливийского конфликта", — сказал Деньгов РИА Новости.

Он также отметил, что Россия взаимодействует с ключевыми международными игроками, заинтересованными в урегулировании конфликта — Италией, Францией, а также странами региона. Подтверждением этому служат визиты представителей Триполи, Тобрука и других регионов Ливии в РФ. Кроме этого, организуются ответные визиты.

"Не в первый раз встречаемся с ситуацией, когда факт взаимодействия Российской Федерации с одним из акторов в Ливии пытаются представить как политику поддержки одной стороны. Информация о том, что Россия поддерживает одну из сторон конфликта, не соответствует действительности", — подчеркнул Деньгов.

Посольство России в Лондоне ранее заявило, что заметка Sun не имеет ничего общего с реальностью. В дипмиссии подчеркнули, что рассматривают публикацию как новую попытку перенести ответственность "за разрушенную страну и разрушенные жизни миллионов ливийцев на Россию, не имевшую никакого отношения к военному нападению НАТО в 2011 году, грубо нарушившему целый ряд резолюций СБ ООН".