Приближающийся к побережью США ураган "Майкл" усилился до третьей категории

ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Ураган "Майкл" в Мексиканском заливе усилился до опасной 3-й категории из пяти возможных и продолжает движение к побережью Флориды, сообщил Национальный центр США по предупреждению об ураганах.

Скорость ветра достигает 195 километров в час, уточняют синоптики.

Жителей Флориды предостерегают о штормовом ветре, ливнях и возможных наводнениях.

В настоящее время ураган находится в 435 километрах от побережья американского штата и движется к нему со скоростью 19 километров в час.